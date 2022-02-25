«Загоняют в изоляцию»: политолог о вводимых против России санкциях

Политолог Илья Гращенков прокомментировал новые санкции против Москвы, которые были введены из-за военной спецоперации на Украине. Специалист в разговоре с NEWS.ru отметил, что РФ загоняют в международную изоляцию с помощью странных ограничительных мер, которые зачастую сложно назвать логичными. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. По его словам, ограничительные меры будут действовать в отношении президента России Владимира Путина.

Понятно, что самый пакет санкций не озвучен. Всё то, что мы перечисляем — это точечные моменты, подтверждающие то, что Россию загоняют в международную изоляцию. И конечно, это с моей точки зрения <...>, я не очень понимаю, чем пытаются нанести вред, ограничивая всех россиян допустим, аннулируя вид на жительство, запрещая въезд в страны ЕС, визы, закрывая счета в банках простых людей. Какая-то антилогика, если в России есть какие-то люди, которые поддерживают мир, которые против войны на Украине, — они первыми пострадают от санкций. Или отключения Apple, Google. Все те, кто поддерживают мир с помощью этих устройств — они будут от этого отключены. Странные санкции, — считает эксперт.

По его словам, самые жёсткие санкции сейчас действуют в отношении Ирана. Санкции против России пока носят точечный характер, но и они наносят вред экономике.

Самые жёсткие санкции сейчас против Ирана. Там не только экономические, но и транспортные — запрет на авиаперевозки, морские виды транспорта. Тут есть куда стремиться. Но пока сейчас против России точечные санкции, и скорее они действительно наносят определённый вред — замедляют рост технологий, экономики, но не являются критическими, — подчеркнул собеседник.

Кроме того, Гращенков заметил, что в случае отказа ЕС от российского газа Китай может стать его главным покупателем. В таком случае рынок изменится.

А вот сейчас, если ЕС не будет закупать уголь и газ, то сможем мы поставлять его, условно говоря, в Китай, и тогда он из альтернативного покупателя превращается в монополиста, а это уже совсем другая история. Конечно, есть куда вводить ещё санкции, — подытожил эксперт.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Он призвал россиян выйти на митинги против войны. Украинский лидер также призвал западные государства закрыть воздушное пространство страны и ввести «немедленные санкции» против России.