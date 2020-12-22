ЗаДуманное большинство: сколько мест получат единороссы в парламенте

Активизация работы с социальной и региональной повесткой, а также эффективное противодействие COVID-19 позволит «Единой России» рассчитывать на конституционное большинство в Госдуме нового созыва. По мнению специалистов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), на парламентских выборах в 2021 году партия может получить 42–45% голосов в поддержку списка и более 190 мандатов по мажоритарным округам. Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявлял о стоящей перед однопартийцами задаче получить более 40% голосов избирателей при пропорциональной системе. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что партия власти достигнет поставленных целей, однако не благодаря своим достижениям в 2020 году, а из-за бездействия своих конкурентов.
«Единая Россия» сохранит общий контроль над будущим созывом Государственной думы, обеспечив себе конституционное большинство в нижней палате парламента на выборах в 2021 году. Об этом говорится в докладе АПЭК «„Единая Россия“ на старте избирательной кампании», с выводами которого ознакомился NEWS.ru. По мнению авторов документа, в этом году партия власти смогла сохранить стабильный уровень общественной поддержки и создать новые возможности для роста.
Эксперты ссылаются на данные ВЦИОМа и ФОМа, которые «показывают, что партии в течение года удавалось заметно повышать федеральные рейтинги поддержки до уровня 36–37%», а также на опрос Левада-Центра (организация внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) от 19–26 ноября 2020 года, согласно которому рейтинг партии среди опрошенных минимально отличается от показателей августа 2016-го, полученных накануне ключевого этапа предыдущей избирательной кампании, в ходе которой «Единая Россия» получила 54,2% голосов по партийным спискам.
В пользу единороссов также говорят и результаты ряда муниципальных предвыборных кампаний, проходивших в конце текущего года. Кроме того, на укрепление позиций партии власти будет работать и улучшение эпидемиологической обстановки к лету 2021 года, уверены в АПЭК.
Вполне реалистичным представляется сценарий, предполагающий получение «Единой Россией» 42–45% голосов в поддержку её списка и более 190 мандатов по одномандатным округам. При этом особенности избирательной кампании могут как осложнить её ведение для партии большинства, так и усилить её преимущества, — говорится в докладе.
Ранее о задаче получить на предстоящих выборах не менее 40% голосов по партийным спискам в интервью каналу RTVI заявлял и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Тогда некоторые эксперты сочли подобные высказывания попыткой морального давления на соперника перед боксёрским поединком.
По мнению управляющего партнёра KGD Group Григория Добромелова, партия власти действительно вправе рассчитывать на большинство в будущей Госдуме, но не из-за серьёзных достижений и побед в борьбе с пандемией коронавируса, а из-за отсутствия какой бы то ни было политической активности у основных конкурентов.
На безрыбье и рак рыба. В условиях, когда другие политические партии находятся в летаргическом сне и никак себя не проявляют, «Единая Россия» действительно на их фоне выглядит чем-то похожим на политическую партию. Вероятность того, что конкуренты партии власти смогут набрать больше 50% при нынешнем их полумёртвом состоянии, стремится к нулю. Поэтому у «Единой России» есть возможность набрать и конституционное большинство за счёт мажоритарных округов. Но говорить о каких-то там серьёзных достижениях партии в 2020 году бессмысленно и нелепо. Конечно же, ничего серьёзного она не сделала, но на общем, абсолютно даже не блёклом, а отсутствующем фоне единороссы выглядят более или менее прилично.
Со своей стороны руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru назвал представленный АПЭК доклад установочным и напомнил, что гендиректор компании Дмитрий Орлов также входит в высший совет «Единой России».
Прогноз АПЭК носит формирующий характер. Он очень предсказуем и отражает планы руководства партии и её, партии, прогнозы.
При этом, по словам эксперта, прогноз зависит от того, кто будет во главе партийного списка, и тогда результат вполне может превзойти ожидания.