ЗаДуманное большинство: сколько мест получат единороссы в парламенте

Активизация работы с социальной и региональной повесткой, а также эффективное противодействие COVID-19 позволит «Единой России» рассчитывать на конституционное большинство в Госдуме нового созыва. По мнению специалистов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), на парламентских выборах в 2021 году партия может получить 42–45% голосов в поддержку списка и более 190 мандатов по мажоритарным округам. Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявлял о стоящей перед однопартийцами задаче получить более 40% голосов избирателей при пропорциональной системе. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что партия власти достигнет поставленных целей, однако не благодаря своим достижениям в 2020 году, а из-за бездействия своих конкурентов.

«Единая Россия» сохранит общий контроль над будущим созывом Государственной думы, обеспечив себе конституционное большинство в нижней палате парламента на выборах в 2021 году. Об этом говорится в докладе АПЭК «„Единая Россия“ на старте избирательной кампании», с выводами которого ознакомился NEWS.ru. По мнению авторов документа, в этом году партия власти смогла сохранить стабильный уровень общественной поддержки и создать новые возможности для роста.

duma.gov.ru

Эксперты ссылаются на данные ВЦИОМа и ФОМа, которые «показывают, что партии в течение года удавалось заметно повышать федеральные рейтинги поддержки до уровня 36–37%», а также на опрос Левада-Центра (организация внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) от 19–26 ноября 2020 года, согласно которому рейтинг партии среди опрошенных минимально отличается от показателей августа 2016-го, полученных накануне ключевого этапа предыдущей избирательной кампании, в ходе которой «Единая Россия» получила 54,2% голосов по партийным спискам.

В пользу единороссов также говорят и результаты ряда муниципальных предвыборных кампаний, проходивших в конце текущего года. Кроме того, на укрепление позиций партии власти будет работать и улучшение эпидемиологической обстановки к лету 2021 года, уверены в АПЭК.

Вполне реалистичным представляется сценарий, предполагающий получение «Единой Россией» 42–45% голосов в поддержку её списка и более 190 мандатов по одномандатным округам. При этом особенности избирательной кампании могут как осложнить её ведение для партии большинства, так и усилить её преимущества, — говорится в докладе.

Ранее о задаче получить на предстоящих выборах не менее 40% голосов по партийным спискам в интервью каналу RTVI заявлял и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Тогда некоторые эксперты сочли подобные высказывания попыткой морального давления на соперника перед боксёрским поединком.

Андрей Турчак Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению управляющего партнёра KGD Group Григория Добромелова, партия власти действительно вправе рассчитывать на большинство в будущей Госдуме, но не из-за серьёзных достижений и побед в борьбе с пандемией коронавируса, а из-за отсутствия какой бы то ни было политической активности у основных конкурентов.

На безрыбье и рак рыба. В условиях, когда другие политические партии находятся в летаргическом сне и никак себя не проявляют, «Единая Россия» действительно на их фоне выглядит чем-то похожим на политическую партию. Вероятность того, что конкуренты партии власти смогут набрать больше 50% при нынешнем их полумёртвом состоянии, стремится к нулю. Поэтому у «Единой России» есть возможность набрать и конституционное большинство за счёт мажоритарных округов. Но говорить о каких-то там серьёзных достижениях партии в 2020 году бессмысленно и нелепо. Конечно же, ничего серьёзного она не сделала, но на общем, абсолютно даже не блёклом, а отсутствующем фоне единороссы выглядят более или менее прилично. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

Со своей стороны руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru назвал представленный АПЭК доклад установочным и напомнил, что гендиректор компании Дмитрий Орлов также входит в высший совет «Единой России».

Прогноз АПЭК носит формирующий характер. Он очень предсказуем и отражает планы руководства партии и её, партии, прогнозы. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

При этом, по словам эксперта, прогноз зависит от того, кто будет во главе партийного списка, и тогда результат вполне может превзойти ожидания.