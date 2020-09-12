Юрий Бездудный избран главой Ненецкого автономного округа

https://static.news.ru/photo/3f92cc18-f599-11ea-89f1-fa163e074e61_660.jpg Юрий Бездудный Фото: juri_bezdudnyi/vk.com

Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) в ходе сессии 13 сентября приняли решение избрать губернатором ври главы НАО Юрия Бездудного.

По словам председателя заксобрания Александра Лутовинова, кандидатуру поддержало большинство парламентариев — 14 голосов.

Бездудный займёт должность губернатора региона на пять лет, передаёт ТАСС.

В уставе НАО указано, губернатора избирает региональный парламент по представлению президента РФ. Избранным считается кандидат, за которого отдало голоса большинство депутатов окружного собрания. Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания НАО три кандидатуры на пост главы региона: врио главы НАО Юрия Бездудного от «Единой России», депутата окружного собрания Андрея Смыченкова от ЛДПР и главу дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игоря Пинаева от партии «Родина». Смыченкова поддержали два депутата, Пинаева — ни один.

Ранее NEWS.ru писал, что партию племянника российского президента Романа Путина «Народ против коррупции» могут ликвидировать за неучастие в выборах.