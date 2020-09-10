ЦИК пригрозила ликвидировать партию племянника Путина

https://static.news.ru/photo/0af03180-f3ff-11ea-856c-fa163e074e61_660.jpg Фото: party-npk.ru

Партию племянника российского президента Романа Путина «Народ против коррупции» могут ликвидировать за неучастие в выборах. Об этом сообщил член Центризбиркома (ЦИКа) Евгений Шевченко. По его словам, эта участь до конца года может постигнуть четыре партии.

По закону «О политических партиях» организация подлежит ликвидации, если в течение семи лет подряд не участвовала в выборах.

Несмотря на призывы ЦИКа к партиям об активном участии в выборах, у нас есть целый ряд партий, семилетние сроки регистрации которых истекли, они никаким образом не воспользовались возможностью серьёзно поучаствовать в выборах,— пояснил Шевченко.

В частности, требований ЦИК не выполнили Российская партия садоводов, Родная партия, партии «Национальный курс» и «Народ против коррупции». Информацию по этим партиям ЦИК направила в Минюст, который и рассмотрит вопрос о ликвидации.

Роман Путин в свою очередь рассказал «Коммерсанту», что сейчас идёт процесс официального назначения его главой партии.

Параллельно в результате изучения документов при передаче дел были выявлены обстоятельства, которые могут повлиять на положительное решение Минюста. Юристы партии находятся в постоянном диалоге с представителями ЦИКа и Министерства юстиции, — сказал он.

По его словам, партия «Народ против коррупции» оперативно вышла на муниципальные выборы, которые состоятся 13 сентября. Это, как считает Роман Путин, должно помочь устранить недочёты, выявленные ЦИК.

Политолог Константин Калачёв отметил, что участие племянника Путина в этом проекте не помогло.

Да, там нет ни денег, ни деятельности. Видимо, для самого племянника это было способом привлечения к себе внимания со стороны родственника, а СМИ историю раздули. Но проект поддержки не получил, и спонсоров не нашлось, — подчеркнул он.

Роман Путин — сын Игоря Путина, который является двоюродным братом российского президента. Он родился 10 ноября 1977 года в Рязани, в семье военнослужащего и врача. С 2011 года работал в должности председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ». С 2012 года выполнял обязанности советника по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2014 году Роман Путин открыл «горячую линию» для бизнесменов под названием «Путинский контроль». По этому каналу можно жаловаться на несправедливость при распределении или реализации госконтрактов.

Ранее, как писал NEWS.ru, двоюродный племянник российского президента Владимира Путина Роман Путин стал председателем и лидером партии «Народ против коррупции». Об этом сообщил председатель генполитсовета Григорий Анисимов на съезде партии. Голосование проходило тайно. Романа Путина, который до этого работал в ФСБ, избрали на пятилетний срок. Родственник президента получил членство в партии 21 июня.