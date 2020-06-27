Япония выступила против участия Южной Кореи в саммите G7

https://static.news.ru/photo/0afa62bc-b8ff-11ea-b5e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Власти Японии проинформировали американское правительство о том, что выступают против участия Южной Кореи в саммите Группы семи (G7) из-за наличия разногласий между позицией Сеула и стран — членов объединения, сообщают СМИ.

По данным агенства Kyodo, полученным от инсадера в правительстве Японии, Токио выразил своё недовольство сразу после того, как американский лидер Дональд Трамп назвал формат G7 устаревшим и заявил, что хочет пригласить на саммит ещё несколько стран, в том числе Южную Корею.

Утверждается, что Япония в своём несогласии ссылалась на тот факт, что администрация лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина занимает прокитайскую позицию и идёт вразрез с мнениями стран «семёрки» по вопросу КНДР. Однако официально Япония никаких заявлений по поводу расширения списка стран-участников не делала, так как, пишет Kyodo, есть вероятность, что идея Трампа не будет реализована и никаких приглашений новых членов не будет.

Отмечается также, что если Южная Корея примет участие в саммите, Япония больше не будет единственным представителем Азии в этом формате.

Ранее появилась информация о том, что хозяин Белого дома намеревается пригласить в сентябре 2020 года на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Канада и Великобритания уже выразили протест против расширения G7 за счёт включения России, а Южная Корея и Австралия приняли приглашение. В Кремле сообщили, что Трамп лично проинформировал о своей идее расширить список участников саммита российского президента Владимира Путина во время телефонных переговоров. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что идея Трампа «идёт в верном направлении», но универсальное представительство на мероприятии не может быть обеспечено без участия Китая, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, инициатива американского президента Дональда Трампа относительно того, чтобы провести саммит Группы семи (G7) в расширенном составе с участием России, Австралии, Индии и Южной Кореи, вызвала интерес у Москвы. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.