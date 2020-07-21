«Вступились за своего бубочку»: Соловьёв ответил на санкции против Кадырова

https://static.news.ru/photo/68927f6c-cb84-11ea-a521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал решение Госдепартамента США ввести санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи. По его словам, принятые Помпео меры «удивительным образом» совпали по времени с разрешением конфликта между Кадыровым и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как раз только что «бубочка», ой, Зеленский, в очередной раз как-то попытался сделать «хорошую мину при плохой игре», Рамзан Ахматович ему указал на недостойное поведение, и за своего «миньона», или, не знаю, союзника, вступился Помпео, — поиронизировал телеведущий.

Он подчеркнул, что Россия признаёт только те ограничения, которые наложены Советом Безопасности ООН. Вашингтон, по его словам, вводя санкции, преследует своей целью политические игры, передаёт URA.RU.

О внесении Кадырова и его семьи в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Это ограничение распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Хадижат.

За несколько дней до этого Кадыров припомнил президенту Украину Владимиру Зеленскому его интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нём украинский лидер описал конфликт, начавшийся с размещения его студией фотографии плачущего после молитвы Кадырова. Зеленский тогда принёс извинения за снимок, который мог оскорбить чьи-либо религиозные чувства.

Кадыров, вспомнив об этом, снова обратился к Зеленскому и потребовал подтвердить принесённые до этого извинения. По его словам, когда политик занял должность главы государства, он стал придумывать «новые версии извинений», писал NEWS.ru.