Врио главы Коми выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя региона

https://static.news.ru/photo/2b62e060-b5f8-11ea-88f0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Уйба Фото: kremlin.ru

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на выборы руководителя региона.

Пакет необходимых документов он передал 24 июня в региональную избирательную комиссию. По слова Уйбы, у него «достаточно накоплено» жизненного и профессионального опыта, передаёт ТАСС.

Реально мои шансы оценит народ, а я буду объяснять людям, что со мной можно будет связывать будущее республики на ближайшие годы, — сказал врио главы Коми.

В ближайшее время он планирует представить свою программу развития республики. Среди основных пунктов — занятость населения, социальный блок, развитие не связанных с углём, нефтью и газом драйверов.

Самое главное — создать среду, которая бы позволяла молодым людям после окончания институтов думать о то, почему не Сыктывкар и Коми. Это непростая задача, но она имеет аналоги, — заявил Уйба.

Досрочные выборы главы Республики Коми состоятся 13 сентября. Необходимость в их проведении появилась после того, как 2 апреля экс-руководитель региона Сергей Гапликов подал в отставку. На его место временно был назначен бывший замглавы Минздрава РФ Владимир Уйба. 17 апреля он заявил, что планирует участвовать в выборах руководителя республики.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Единая Россия» поддержит всех назначенных президентом временно исполняющих обязанности губернаторов, которые пошли на региональные выборы 2020 года в качестве самовыдвиженцев. Партия выступит на стороне Игоря Кобзева в Иркутской области, Олега Николаева в Чувашии, Владимира Солодова в Камчатском крае, Дмитрия Манохина в Пермском крае и Владимира Уйбы в Республике Коми.