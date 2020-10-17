Волна пандемии заморозит «губернаторопад»

Очередной приступ коронавирусной инфекции может иметь далеко идущие политические последствия. Речь в данном случае идёт не просто об экономических потерях или нарастании социальных противоречий. Основная проблема заключается в поддержании государственной стабильности в условиях непростого внешнего окружения и постоянно нагнетающих внутреннее напряжение спекуляций по поводу неизбежного трансфера власти.

Собственно, именно этими соображениями и объясняется решительный отказ от роспуска Государственной думы и проведения досрочных парламентских выборов, сторонниками чего, как утверждали, выступали влиятельные лица в президентском окружении. В ситуации необходимости укрепления вертикали и выстраивания изменённой конституционной конфигурации власти явно был сделан выбор в пользу консервативного варианта развития, без усиления риска неизбежной в таком случае политической энтропии.

Однако обострение эпидемиологической обстановки поставило под вопрос и ещё один важный внутриполитический процесс — радикальное обновление губернаторского корпуса. Собственно, мы уже привыкли, что в осенне-зимний сезон он получает дополнительное ускорение, дабы новые врио губернаторов к следующему единому дню голосования, который остаётся в сентябре, смогли бы решить свои вопросы адаптации к специфике регионов и наладить отношениям с местными элитами.

А ведь ещё каких-то пару недель назад в околополитических кругах ходили буквально списки губернаторов — претендентов на скорое замещение. Чаще всего упоминались главы Владимирской, Саратовской, Ульяновской областей, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и даже Башкирии. Причём у каждого из таких «заменимых» губернаторов были свои причины для смены работы. В частности, у главы Ставропольского края Владимира Владимирова беда с подчинёнными, которые просто стройными рядами пополняют колонны подследственных и арестованных. Недавний арест заместителя областного министра строительства стал, по некоторым подсчётам, 17-м задержанием местного высокопоставленного чиновника. Причём как раз в эти дни свой приговор получила и недавний заместитель Владимирова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В то же время на другом конце страны, в Ульяновской области, губернатор Сергей Морозов, пересидевший свой срок пребывания у местного кормила власти (он руководит регионом с 2004 года), не может похвастать сколь-нибудь позитивными результатами своего правления. Наоборот, область по всем рейтингам и показателям пошла вниз. Словом, у Кремля были вполне резонные основания для очередного «губернаторопада». Не исключено, что пришло время отправить в отставку и «выскочек» губернаторской кампании 2018 года — хакасского коммуниста Валентина Коновалова и владимирского члена ЛДПР Владимира Сипягина, победивших вопреки воле федеральных властей. Их правление особыми успехами также отмечено не было.

Но вот опять ударила то ли новая волна пандемии, то ли нас задел «хвост» ещё первой. И, похоже, в такой обстановке, когда основная тяжесть противодействия вирусу ложится на местные власти, которым ещё весной по такому случаю были приданы дополнительные полномочия, вопрос о замене действующих в провинции лиц остаётся в подвешенном состоянии.

Действительно, рискованно менять руководителей, когда речь однозначно идёт о безопасности населения, задачах противодействия возможному скачку смертности и особой мобилизации медицинского потенциала. Какими бы ни были скромными успехи этих начальников, но у них уже накоплен определённый опыт весеннего карантина. И есть надежда, что опытные кадры будут как минимум действовать по уже выработанному протоколу противодействия инфекции.

Так что, пандемийный приступ несколько отсрочил пересадку начальников. Но к этому варианту вполне могут вернуться уже ранней весной.