Власти США не обсуждали с Россией усыновление детей

https://static.news.ru/photo/c1065470-5e3e-11e9-b772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Специальный советник государственного секретаря Соединённых Штатов по международным проблемам, связанным с детьми, Мишель Бернье-Тот рассказала о взаимоотношениях с Россией в контексте запрета на усыновление детей. По её словам, этот вопрос не поднимался в международных контактах.

Она напомнила, что в Москве связали запрет на усыновление российских детей гражданами США с «актом Магнитского», передаёт ТАСС.

У нас не было возможности поднять этот вопрос [усыновления российских детей] в последнее время, — подчеркнула она.

Бернье-Тот не знает, связан ли рост усыновления детей с Украины с «законом Димы Яковлева» и могут ли таким образом усыновлять российских детей.

«Закон Димы Яковлева», также известный как «закон подлецов», действует с 1 января 2013 года. В нём содержится запрет на усыновление американскими гражданами детей из РФ. Закон был принят после ряда случаев, когда усыновители из США жестоко обращались с приёмными детьми из РФ и при этом оставались безнаказанными.

Закон назван в честь двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева. Он погиб в США в 2008 году, когда приёмный отец оставил его в закрытой машине на солнцепёке.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель директора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский считает, что так называемый закон Димы Яковлева можно сделать универсальным и распространить его не только на США.