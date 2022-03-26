Вице-премьер Украины: 28 марта гуманитарные коридоры будут закрыты

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в своём Telegram-канале, что в понедельник, 28 марта, эвакуация мирного населения по гуманитарным коридорам проводиться не будет. Она пояснила, что это решение принято из соображений безопасности.

Из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем, — сказала Верещук.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что власти страны намеревались провести 28 марта эвакуацию населения по семи гуманитарным коридорам, в том числе из Мариуполя.

25 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж собирается провести гуманитарную операцию, которая позволит эвакуировать людей из Мариуполя. По его словам, французской стороне помогут Афины и Анкара.

Верещук ранее заявила, что 24 марта между российской и украинской сторонами произошёл обмен пленными по формуле «10 на 10». По словам вице-премьера, представители Украины провели данную операцию по приказу президента страны Владимира Зеленского.