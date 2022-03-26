Вице-премьер Украины: 28 марта гуманитарные коридоры будут закрыты
Вице-премьер Украины заявила, что 28 марта не будет эвакуации населения по гумкоридорам
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
11:07, 28 марта 2022
Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в своём Telegram-канале, что в понедельник, 28 марта, эвакуация мирного населения по гуманитарным коридорам проводиться не будет. Она пояснила, что это решение принято из соображений безопасности.
Из соображений безопасности граждан сегодня гуманитарные коридоры не открываем,— сказала Верещук.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что власти страны намеревались провести 28 марта эвакуацию населения по семи гуманитарным коридорам, в том числе из Мариуполя.
25 марта президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж собирается провести гуманитарную операцию, которая позволит эвакуировать людей из Мариуполя. По его словам, французской стороне помогут Афины и Анкара.
Верещук ранее заявила, что 24 марта между российской и украинской сторонами произошёл обмен пленными по формуле «10 на 10». По словам вице-премьера, представители Украины провели данную операцию по приказу президента страны Владимира Зеленского.