18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Макрон заявил о намерении устроить гуманитарную операцию в Мариуполе

Макрон: хотим вместе с Грецией и Турцией провести гуманитарную операцию в Мариуполе
22:42, 25 марта 2022
Макрон заявил о намерении устроить гуманитарную операцию в Мариуполе Эммануэль Макрон Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж собирается провести гуманитарную операцию, которая позволит эвакуировать людей из Мариуполя. По его словам, французской стороне помогут Афины и Анкара, сообщает ТАСС.

Макрон подчеркнул, что такой шаг в ближайшие часы он намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вчера мы решили начать исключительную гуманитарную операцию, которую мы обсудим в ближайшее время в ходе разговора с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Вместе с Турцией и Грецией мы собираемся запустить гуманитарную операцию, чтобы эвакуировать всех желающих покинуть Мариуполь, — подчеркнул французский лидер.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «инициативой на партийном уровне» слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о восстановлении Россией Мариуполя после окончания спецоперации на Украине. По его словам, на этот счёт пока нет никакой официальной позиции.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео