Макрон заявил о намерении устроить гуманитарную операцию в Мариуполе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. Сообщается, что главы двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины. Эрдоган рассказал Зеленскому, что на саммите лидеров НАТО он настаивал на поддержке территориальной неделимости Украины. Также Эрдоган рассказал лидерам политического блока НАТО о принципиальной политике эффективных дипломатических усилий, которых придерживается Турция.

В ходе переговоров обсуждалась ситуация на местах в российско-украинском конфликте и этап переговоров [между Россией и Украиной]. Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО он ещё раз подчеркнул поддержку территориальной...