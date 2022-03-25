Макрон заявил о намерении устроить гуманитарную операцию в Мариуполе

Макрон заявил о намерении устроить гуманитарную операцию в МариуполеМакрон: хотим вместе с Грецией и Турцией провести гуманитарную операцию в Мариуполе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж собирается провести гуманитарную операцию, которая позволит эвакуировать людей из Мариуполя. По его словам, французской стороне помогут Афины и Анкара, сообщает ТАСС.
Макрон
Вчера мы решили начать исключительную гуманитарную операцию, которую мы обсудим в ближайшее время в ходе разговора с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Вместе с Турцией и Грецией мы собираемся запустить гуманитарную операцию, чтобы эвакуировать всех желающих покинуть Мариуполь, — подчеркнул французский лидер.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «инициативой на партийном уровне» слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о восстановлении Россией Мариуполя после окончания спецоперации на Украине. По его словам, на этот счёт пока нет никакой официальной позиции.