Вице-премьер Украины заявила об обмене пленными с Россией по формуле 10/10
Верещук заявила, что Россия обменялась 10 пленными с Украиной
Захар Чайченко
Захар Чайченко
18:41, 24 марта 2022
Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии в ЛуганскеФото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что 24 марта между российской и украинской сторонами произошёл обмен пленными по формуле «10 на 10», пишет РИА Новости. По словам Верещук, данную операцию совершили по приказу президента Украины Владимира Зеленского.
Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен российских бойцов мы вытащили 10 наших военнослужащих, — рассказала Верещук.
Украинский вице-премьер также уточнила, что Киеву удалось передать 11 российских моряков в обмен на 19 моряков Украины.
23 марта российская и украинская стороны провели два обмена пленными, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она также напомнила, что Министерство обороны России ежедневно открывает гуманитарные коридоры и способствует эвакуации мирных граждан из населённых пунктов.