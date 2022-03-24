Вице-премьер Украины заявила об обмене пленными с Россией по формуле 10/10

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, выразил уверенность посол США в Москве Джон Салливан в интервью «Новой газете». Кроме того, он заявил, что США не хотят отзывать посла и закрывать диппредставительство в России.

Я совершенно не умею предсказывать будущее, но одно предсказание сделаю — да это и не предсказание, я это просто знаю: в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может,...