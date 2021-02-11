Ветераны получат 80 млн рублей к юбилею Победы

https://static.news.ru/photo/28e205a6-6ca9-11eb-8efd-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ о выделении ветеранам Великой Отечественной войны 80 млн рублей из резервного фонда. Деньги в сумме 75 тысяч рублей на каждого получат награждённые знаком «Житель осаждённого Севастополя».

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Не так давно в МИД России призвали власти Германии выплачивать компенсации всем ныне живущим блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности. В ведомстве подчеркнули, что власти Германии в течение многих лет выплачивают компенсации блокадникам еврейской национальности, в то время как остальные, кто пережил блокаду Ленинграда 1941–1944 годов, никаких компенсаций от Берлина не получали.

А на Украине в декабре прошлого года в Днепропетровской области разразился скандал из-за вручения 95-летнему ветерану юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышенная пенсия ждёт в феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий. Индексация выплат составит 3,8%. Об этом рассказал юрист Егор Редин.