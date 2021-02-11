Ветераны получат 80 млн рублей к юбилею Победы

Президент Владимир Путин подписал указ о выделении ветеранам Великой Отечественной войны 80 млн рублей из резервного фонда. Деньги в сумме 75 тысяч рублей на каждого получат награждённые знаком «Житель осаждённого Севастополя».
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А на Украине в декабре прошлого года в Днепропетровской области разразился скандал из-за вручения 95-летнему ветерану юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Ранее NEWS.ru сообщал, что повышенная пенсия ждёт в феврале инвалидов любых категорий и ветеранов боевых действий. Индексация выплат составит 3,8%. Об этом рассказал юрист Егор Редин.