https://static.news.ru/photo/0d8054b0-32f9-11ea-aec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Кузьмин внёс законопроект, положения которого освобождают участников Великой Отечественной войны от трат на жилье. Документ опубликован в думской электронной базе.

В связи с годовщиной 75-летия Победы, парламентарий предлагает освободить всех ветеранов от оплаты за аренду жилья, от коммунальных платежей и сборов на ремонт. В случае принятия документа потребуется выделять более 500 млн руб. из федерального бюджета в качестве компенсации, следует из пояснительной записки.

Сегодня мы — потомки участников Великой Отечественной войны — в неоплатном долгу перед ними за их стойкость, самоотверженность проявленные ими в военные годы в истории страны, за то, что победили фашистов, — отметил Андрей Кузьмин.

Ранее депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга единогласно одобрили поправки в городской Социальный кодекс, которые позволяют получать льготы всем, кто проживал в блокадном Ленинграде. До этого такое правило распространялось только на тех, кто прожил при блокаде не менее 120 дней.

Льготы подразумевают бесплатный оздоровительный отдых в госучреждениях и проезд в городском общественном, пригородном железнодорожном и автобусном транспорте, а также ежемесячные доплаты.