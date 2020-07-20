Весенняя сессия Госдумы завершится 22 июля 

Государственная дума РФ проведёт последнее пленарное заседание весенней сессии 22 июля.
Об этом сообщила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова в своём Telegram-канале. По её словам, в этот день будет представлен отчёт правительства РФ,
Закрытие весенней сессии Государственной думы, которая продлилась 7 месяцев, состоится 22 июля. На последнем пленарном заседании будет заслушан отчёт правительства, — написала она.
Таким образом, сессия завершится на день раньше, чем планировалось ранее. До этого сообщения предполагалось, что сессия завершится 23 июля.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Государственная дума РФ до конца весенней сессии рассмотрит более 40 приоритетных законопроектов, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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