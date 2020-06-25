Венедиктов заступился за члена УИК, которого хотят наказать из-за Лобкова

https://static.news.ru/photo/795ee7ea-b6ee-11ea-98ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что не считает нужным наказывать члена избиркома из-за эксперимента журналиста Павла Лобкова. Ведущему «Дождя» дважды удалось проголосовать по поправкам в Конституцию.

Тележурналисту выдали бюллетень для голосования на избирательном участке № 141 в Тверском районе Москвы. При этом за неделю до старта плебисцита он прошёл онлайн-регистрацию на электронное голосование на сайте mos.ru. Спустя примерно час после того, как Лобков опустил бюллетень в урну, ему удалось проголосовать и через Интернет. Похожая история произошла и на участке № 1958 в Орехово-Борисово Южном с Василием Вайсенбергом, экспертом движения «Голос», который, придя на участок, заявил, что передумал голосовать в электронной форме, и получил бюллетень.

Я против наказания председателя УИК 141 (Лобковского), так как Павел Лобков не был исключён из книги избирателей, несмотря на заявление о включении в реестр избирателей. Урна с бюллетенем Павла Лобкова уже опечатана (с 9 другими бюллетенями), бюллетени признаны недействительными,— написал Венедиктов в своём Telegram-канале

Более того, Венедиктов подчеркнул, что на 300 тысяч проголосовавших на эту минуту лишь два верифицированных случая попыток двойного голосования. Но в результате система всё равно оставляет один голос.

По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения, заверили в Мосгоризбиркоме. На Лобкова, возможно, составят протокол об административном правонарушении по статье 5.22 КоАП РФ «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования». Она предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Венедиктов уже заявил, что если Павлу Лобкову выпишут штраф за двойное голосование, то он готов будет ему возместить эту сумму.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал, писал NEWS.ru.