ВЦИОМ поделился данными экзитполов по всенародному голосованию по поправкам в Конституцию за 25-28 августа, согласно которым 76% проголосовавших и согласившихся рассказать о своём выборе предпочли поддержать изменения в Основной закон. Многими такая публикация была воспринята критично, поскольку в обнародовании подобного исследования можно усмотреть попытку агитации. Впрочем, глава ЦИК Элла Памфилова не увидела в ситуации большой проблемы. Опрошенные NEWS.ru эксперты также указывают на то, что закон не был нарушен. По их мнению, это несильно повлияет на итоги плебисцита.

Утро пятого дня всенародного голосования по поправкам в Конституцию началось с новостей от Всероссийского центра изучения общественного мнения, который решил поделиться данными экзитполов. Из публикации следует, что среди людей, которые в первые четыре дня посетили избирательные участки, 70,6% согласились рассказать о своём выборе, и в 76% случаев они голосовали за поправки. 23,6% процента тех, кто проголосовал и согласился принять участие в опросе, выступили против поправок, а 0,4% просто испортили бюллетень.

В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев поведал журналистам в ходе пресс-конференции, что за первые четыре дня плебисцита в нём приняли участие почти 40,5 миллиона россиян, то есть 37,2% от числа всех зарегистрированных избирателей. В это число вошли те, кто явился на участки, те, кто голосовал в Интернете, и те, к кому избирательная комиссия приезжала на дом.

Публикация данных возмутила многих противников вынесенного на голосование варианта поправок в Конституцию. Например, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов назвал весь этот процесс «балаганом».

Уже пять дней идёт голосование по Конституции. Безусловно, в этот период должен действовать «режим тишины». Однако власти продолжают агрессивную агитацию, а ВЦИОМ публикует данные экзитполов. В такой обстановке говорить о законности голосования просто не приходится. Откровенный балаган! — написал он в соцсетях.

Глава ЦИК Элла Памфилова в итоге была вынуждена отметить, что власть не имеет рычагов для запрета подобных публикаций, поскольку этот вопрос не регулируется законом.

Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию, — сказала она.

В Кремле эту ситуацию тоже прокомментировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что речь идёт не о выборах, а о всенародном голосовании, потому не все привычные нам по избирательным кампаниям нормы здесь работают. Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе Центральная избирательная комиссия является наиболее компетентным органом, и призвал ориентироваться на её позицию. При этом он выразил личную убеждённость, что публикация ВЦИОМ никак не повлияет на тех, кто ещё не проголосовал.

Сам глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров пояснил журналистам, что социологи исходили из принципа «разрешено всё, что не запрещено», а также из интереса граждан к результатам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов в разговоре с NEWS.ru, в свою очередь, предположил, что обнародование экзитполов может привести, в том числе, к активизации противников поправок.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Лауреат Нобелевской премии по экономике Ричард Талер написал прекрасную книгу под названием Nudge («Подталкивание»). О том, как неимперативно влиять на качественный выбор. Публикация результатов экзитполов до оглашения результата и есть такое неимперативное подталкивание. Насколько я знаю, это не запрещено и поэтому используется, например, для увеличения явки. Ведь показанные цифры могут активизировать не только сторонников, но и противников поправок. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Куртов также отметил, что лично его опубликованные ВЦИОМ цифры впечатлили, если они реальны. Он предположил, что к концу голосования соотношение «за» и «против» вряд ли серьёзно изменится, хотя и отметил, что ранее у нас не было опыта проведения столь продолжительного плебисцита.

Политтехнолог Алёна Август также подчёркивает, что стандартное избирательное законодательство в данных условиях неприменимо, поскольку голосование по Конституции — историческое событие, которое идёт по особенным правилам, определённым ЦИК. При этом для летнего времени явка высока, во многом благодаря активной информационной кампании и готовности избиркомов доставить урны буквально на дом.

Говоря же о результатах экзитполов, она предположила, что тренд на голосование «за» вряд ли изменится.

Оппозиции, мне кажется, не удалось организовать протестное голосование как минимум потому, что они долго определялись с подходом — то игнор, то альтернативное голосование, то порча бюллетеней — последователи не поняли, куда бежать и что делать. Да и в целом большого политического протеста организовать не получилось. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Генеральный директор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов в беседе с NEWS.ru отметил, что сохраняется ещё весьма значительное число людей, которые не определились, как будут голосовать, и они могут оказать влияние на итоговую картину. Тем не менее, он считает, что верх в итоге одержат сторонники поправок.

Элла Памфилова высказала негативное отношение к публикации экзитполов ВЦИОМ о голосовании по поправкам в Конституцию. Закон не запрещает публиковать данные подобных опросов, однако ЦИК просила социологические центры воздержаться от этого. Трудно судить о мотивах решения ВЦИОМ. Не думаю, что противники поправок получат серьёзный аргумент для претензий к властям. Однако при определённых условиях публикацию данных государственным социологическим центром можно интерпретировать как способ влияния на мнение граждан, которые ещё не определились с выбором. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Хотя социологи и не нарушили закон, обнародовав данные своего исследования, они демонстративно проигнорировали просьбу ЦИК воздержаться от подобных публикаций, чем добавили комиссии головной боли. Но вообще странно, что в голосовании, к которому с учётом пандемийного простоя готовились так долго, осталось столько законодательных лакун. Похоже, подаренное инфекцией время всё-таки не было в полной мере использовано с толком.

Над материалом также работал Сергей Изотов.