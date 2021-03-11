Вассерман прокомментировал заявление о «смертельной болезни» Байдена

https://static.news.ru/photo/0ed361b0-82ab-11eb-b499-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анатолий Вассерман прокомментировал слухи о смертельной болезни американского президента Джо Байдена. Речь идёт о заявлении журналиста Шона Хэннети, что окружение главы государства скрывает данные об истинном состоянии здоровья Байдена.

Вассерман согласился, что президент США действительно может страдать неизлечимой болезнью, а все решения за него принимает группа людей.

То, что у Джо Байдена проблемы с головой, было известно еще задолго до того, как за него были вброшены многие миллионы голосов, — с иронией высказался интеллектуал в интервью изданию «ФАН».

Телеведущий не сомневается, что на выборах в США понадобилась подтасовка, так как большая часть американцев никогда бы не проголосовала за «такое». Вассерман не исключил, что Байден страдает болезнью Альцгеймера, и на это указывают многие признаки. Такой же недуг в своё время был у Рональда Рейгана, однако к тому времени тот уже оставил пост президента.

Вассерман напомнил, что Рейган после обнаружения у него слабоумия обратился к американцам с трогательной речью, в которой отметил, что вскоре уже не сможет ни с кем общаться. А что касается Байдена, то ему, похоже, поздно уже писать такое обращение. И вскоре можно будет проверить популярное утверждение о том, что механизм власти в США так отлажен, что ничего не зависит от того, кто «на первом месте» в Белом доме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что террористы могут воспользоваться слабой защищённостью южных границ США и проникнуть на территорию страны. Представитель Республиканской партии опасается, что мягкая миграционная политика президента Джо Байдена может иметь негативные последствия для национальной безопасности.