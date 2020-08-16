В США сообщили о планах заключить новый ядерный договор с Россией

https://static.news.ru/photo/af869b48-df8d-11ea-804f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон не против заключить новое соглашение по вопросам ядерных стратегических вооружений с Россией без участия Китая. По его словам, такой договор может стать инструментом давления на китайскую угрозу.

Это, я думаю, очень разумный подход, особенно потому, что мы, возможно, сможем договориться с Россией о чём-то таком, что было бы рамками, в которые мы хотели бы, чтобы вошёл и Китай, — отметил Биллингсли в интервью японской газете Nikkei.

Он считает, что США смогут вести двусторонние переговоры с Россией и Китаем, которые «в конечном итоге войдут в трёхсторонние рамки».

Планы США по трёхсторонним переговорам рухнули после того, как Китай заявил, что готов подключиться к подобному формату, только если Вашингтон снизит объёмы ядерного вооружения до китайского уровня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Маршалл Биллингсли обсудит стратегическую стабильность с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Переговоры состоятся в Вене (Австрия) 17–18 августа 2020 года, передают представители Госдепа США. После первых консультаций постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил их, заявив, что это были самые «насыщенные, предметные и долгие» переговоры сторон за последние 10 лет.