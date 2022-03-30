В Совфеде объяснили, каким образом Южная Осетия может стать частью России
Захар Чайченко
Захар Чайченко
19:39, 30 марта 2022
Читайте нас в Google Новости
Законодательная база России предусматривает процесс вхождения в состав России государств в качестве субъектов, ответил замглавы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов на заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о вхождении региона в состав РФ. По словам сенатора, для этого необходимо сделать так, чтобы народ осетинский народ выразил свою волю посредством референдума, пишет РИА Новости.
Законодательство РФ предусматривает процедуру принятия в состав России государств или части государств иностранных в качестве субъектов РФ. Для того чтобы это сделать, необходимо главное — необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум, — заявил Климов.