В Совфеде объяснили, каким образом Южная Осетия может стать частью России

США это определённо недружественная России страна. И выстраивать отношения с ней надо именно с учётом этого статуса, об этом NEWS.ru заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, добавив, что надо пересмотреть многие соглашения, которые заключались ещё в конце 80-х — начале 90-х годов,

Как и в случае с ЕС, нужно в США прекратить поставки наших энергоресурсов. Да, по сравнению с Европой мы их поставляем в США в гораздо меньшем количестве. Но тем легче...