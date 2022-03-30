В Совфеде рассказали, кто относится к предателям российской нации

Предателем российской нации может являться только гражданин России. Такое мнение высказал в интервью NEWS.ru сенатор Андрей Климов. По его словам, иностранец не может стать предателем, он просто враг. Настоящий же предатель наносит вред государству изнутри и делает это сознательно.

Главный признак — это гражданин нашей страны. Когда какой-нибудь американский шпион что-то такое делает — он не член «пятой колонны», он просто враг. Второе — этот гражданин совершает деяния, которые предусмотрены теми или иными статьями административного или уголовного кодекса, и эти деяния предполагают умысел. Это очень важный момент. То есть человек понимает и знает, что он наносит вред своей стране тем или иным способом, — сказал Климов.

Однако и самих предателей сенатор разделил на несколько категорий. Есть среди них настоящие госизменники, чьи деяния подпадают под соответствующую статью УК, есть иностранные агенты, а есть те, кто пока не влился ни в одну из двух предыдущих категорий, но при этом сознательно действуют таким образом, чтобы нанести ущерб своей стране.

К примеру, преподаватели вузов, которые фактически настраивают своих студентов или аспирантов на то, чтобы они потом как они говорят, «валили из рашки». То есть прямо мотивируют людей хорошо учиться, овладевать знаниями, чтобы потом они могли трудоустроиться где-то за рубежом. Они прямо говорят: «Что вам тут сидеть? Вот поезжайте в США, в Австралию», — пояснил Климов.

Он также добавил, что такие люди есть не только в преподавательской среде, но и в культуре, и в спорте, и в бизнесе. По мнению сенатора, они не хотят созидать страну, они намерены её разрушать, раскалывать общество, дестабилизировать ситуацию.

И наш президент назвал их национал-предателями не случайно. Это не предатели какой-то партии или структуры правительственной, нет. Это предатели своей нации, — резюмировал Андрей Климов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад будет делать ставку на так называемую пятую колонну национал-предателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, в России, а живёт за границей, и не только в географическом смысле, но и ментально. Он также добавил, что с их помощью будут пытаться дестабилизировать обстановку в России.

В свою очередь, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что чиновников и сотрудников госкорпораций, которые выражают своё несогласие с решением президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине, следует отстранять от должности. Он назвал такие действия предательством и отметил, что если решение верховного главнокомандующего принято, никто не имеет права «сделать и шагу назад».