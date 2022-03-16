Путин: Запад сделал ставку на национал-предателей

Запад будет делать ставку на так называемую пятую колонну национал-предателей, тех, кто зарабатывает деньги здесь, в России, а живёт за границей, и не только в географическом смысле, но и ментально. Об этом заявил президент России Владимир Путин, добавив, что с их помощью будут пытаться дестабилизировать обстановку в России. Его слова передаёт ТАСС.

Я совсем не осуждаю тех, у кого виллы в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, я повторю, в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией, это и есть, по их мнению, признак принадлежности в высшей касте, к высшей расе, — сказал глава государства.

Путин отметил, что при этом такие люди забывают, что высшей касте они если и нужны, то только как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба российскому народу. Он заявил, что «подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты».

По его словам, «коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях от санкций». По мнению Путина, он хочет спровоцировать гражданское противостояние в России, используя «пятую колонну», и стремится к достижению своей цели — разрушению страны.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что чиновников и сотрудников госкорпораций, которые выражают своё несогласие с решением президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине, следует отстранять от должности. Он назвал такие действия предательством и отметил, что если решение верховного главнокомандующего принято, никто не имеет права «сделать и шагу назад».