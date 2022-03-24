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В России до конца весны примут ряд законодательных решений об иноагентах

Сенатор Климов: в России до конца весны примут ряд решений об иноагентах
14:04, 24 марта 2022
В России до конца весны примут ряд законодательных решений об иноагентах Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что к концу весны 2022 году будет принят ряд законодательных решений касательно деятельности иноагентов, передаёт РИА Новости. Он отметил, что комиссия также займётся рассмотрением вопроса противодействия деструктивной деятельности «пятой колонны».

Принятые ранее федеральные законы, по словам Климова, урезали возможности для тех, кто открыто вёл работу внутри России в интересах антироссийских центров. 

Большинство изменивших Отечеству лиц уже сбежало за кордон к своим подлинным хозяевам, заключил сенатор.

Ранее с инициативой разработать единый закон об иноагентах выступил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Депутат заявил, что тема будет обсуждаться в рамках профильной комиссии ГД. Как отметил Луговой, работа над законодательным регулированием деятельности иностранных агентов будет одной из приоритетных задач комиссии по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России. 

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