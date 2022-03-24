В России до конца весны примут ряд законодательных решений об иноагентах

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Выпуски проекта российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» должны быть переведены на другие языки, а также выложены во всех социальных сетях, заявил помощник президента России Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению. По мнению бывшего министра культуры, творческий проект Михалкова необходимо продвигать, потому что российской стороне сейчас нужно нести правду людям, а делать это «вовне крайне тяжело», пишет ТАСС.

Я хотел отдельно бы еще акцентировать внимание на той подвижнической работе, которую вы делаете в ущерб творчеству с вашим проектом «Бесогон». Это действительно приобрело сейчас невероятное звучание, и я очень...