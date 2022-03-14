В Совфеде объяснили желание Зеленского встретиться с Путиным

Желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с главой РФ Владимиром Путиным объясняется амбициозностью и неопытностью Зеленского, рассказал NEWS.ru член Совфеда Сергей Цеков, комментируя заявление главы соседнего государства о том, что задача делегации от Киева на переговорах с Россией заключается в договорённости о его очных переговорах с российским коллегой. По словам собеседника, в Киеве должны думать о сохранении жизней украинцев, особенно гражданского населения, а Кремль не будет участвовать в бесцельных беседах.

Странное заявление. Я думаю, что основной задачей делегации Киева является достижение мира на Украине и его условий, а Зеленский считает главным встретиться с Путиным, но заявление Зеленского серьёзно воспринимать не надо. С другой стороны, когда выработают механизмы достижения согласия между Киевом и Москвой — известно, что мы выдвинули условия: денацификация, демилитаризация, языковая политика и прочее — когда эти принципы будут выработаны, тогда возможна встреча президентов. Зачем встречаться просто так — заявил Цеков.

Накануне Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации на переговорах заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ. Он добавил, что «об этом тяжело договориться, но нужно».

Также Зеленский рассказал, зачем Киев договаривается с Москвой. Украинский президент указал, что благодаря переговорам получается вывозить гражданское население в безопасную зону: как результат — уже «сработали» более 10 гуманитарных коридоров.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской стороной продолжатся в понедельник, 14 марта. Член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что прогресс в переговорах между Россией и Украиной в ближайшее время может перерасти в единую позицию обеих делегаций.