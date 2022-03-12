Зеленский рассказал о цели переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации на переговорах заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Касательно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители наших делегаций, делегаций наших стран. У нашей делегации задача чёткая — сделать всё, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ждут люди, — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что об этом тяжело договориться, но нужно. Также Зеленский рассказал, зачем Киев договаривается с Москвой.

Наша цель — чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат, необходимый для нас. Для мира, для безопасности. Чтобы у нас были гарантии, нормальные и действенные, — пояснил он.

Украинский президент указал, что благодаря переговорам, получается вывозить гражданское население в безопасную зону, и уже «сработали» более десяти гуманитарных коридоров.

Ранее стало известно, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил: переговоры с российской стороной продолжатся в понедельник, 14 марта, сообщает РИА Новости. Член российской делегации и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что прогресс в переговорах между Россией и Украиной в ближайшее время может перерасти в единую позицию обеих делегаций.