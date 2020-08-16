В СФ прокомментировали возможную помощь Белоруссии от России

Российский сенатор Олег Морозов прокомментировал возможность помощи Белоруссии в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По его словам, речь идёт лишь об «исключительных ситуациях», «ничего особенного» в заявлении лидеров государств нет,
В воскресенье, 16 августа, президент России Владимир Путин в ходе очередного телефонного разговора с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем, возникших в республике после президентских выборов. В частности, речь шла о помощи на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.
В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев подаст жалобу в Верховный суд на решение Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства.
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