В СФ прокомментировали возможную помощь Белоруссии от России

https://static.news.ru/photo/96aa84ce-dff4-11ea-aa8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Олег Морозов прокомментировал возможность помощи Белоруссии в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По его словам, речь идёт лишь об «исключительных ситуациях», «ничего особенного» в заявлении лидеров государств нет, передаёт РИА Новости.

В воскресенье, 16 августа, президент России Владимир Путин в ходе очередного телефонного разговора с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем, возникших в республике после президентских выборов. В частности, речь шла о помощи на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев подаст жалобу в Верховный суд на решение Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства.