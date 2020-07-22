В СФ прокомментировали доклад Британии о «вмешательстве РФ»

https://static.news.ru/photo/73f62668-cb40-11ea-9866-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Доклад британского парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности не сулит отношениям России и Великобритании ничего хорошего, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Отношения между Россией и Великобританией давно уже максимально подорваны, причём по вине британцев. Но новый доклад, конечно, и таким отношениям ничего хорошего не сулит, — передаёт слова Джабарова РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона ничего хорошего от данного доклада и не ждала.

Лондон считает, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги британских парламентских выборов 2019 года, заявил глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб. По его словам, такой вывод был сделан на основании тщательного анализа. По данным правительства Великобритании, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы». Рааб также подчеркнул, что эти попытки не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы. Речь идёт об обнародовании документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США, которой скомпрометировал правящую Консервативную партию.

Как ранее писал NEWS.ru, опубликован доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании. Его публикация стала возможной после утверждения нового состава парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности.