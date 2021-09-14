В МИД РФ сообщили о наличии у США сценария раздела Сирии
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:06, 14 сентября 2021
Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
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У США до сих пор имеется в запасе сценарий фактического раздела Сирии. РФ выступает против подобных планов. Об этом в интервью RT Arabic заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
По мнению Рябкова, именно «незаконное присутствие» США в Сирии является одной из главных причин продолжающегося в стране конфликта.
Думаю, что в их арсенале есть сценарий де-факто раздела Сирии. Мы против этого и действуем в соответствии с существующими резолюциями Совета Безопасности ООН, которые подтверждают территориальную целостность Сирии, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ.
Ранее в Пентагоне сообщили, что порядка 900 американских военнослужащих до сих пор остаются в Сирии.
Во вторник, 14 сентября, стало известно, что президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом. Как отмечается, сирийский лидер прибыл в Москву с необъявленным визитом.