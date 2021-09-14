В МИД РФ сообщили о наличии у США сценария раздела Сирии

У США до сих пор имеется в запасе сценарий фактического раздела Сирии. РФ выступает против подобных планов. Об этом в интервью RT Arabic заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

По мнению Рябкова, именно «незаконное присутствие» США в Сирии является одной из главных причин продолжающегося в стране конфликта.

Думаю, что в их арсенале есть сценарий де-факто раздела Сирии. Мы против этого и действуем в соответствии с существующими резолюциями Совета Безопасности ООН, которые подтверждают территориальную целостность Сирии, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ.

Ранее в Пентагоне сообщили, что порядка 900 американских военнослужащих до сих пор остаются в Сирии.

Во вторник, 14 сентября, стало известно, что президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом. Как отмечается, сирийский лидер прибыл в Москву с необъявленным визитом.