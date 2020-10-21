В МИД Армении считают, что конфликт в Карабахе можно разрешить только мирно

https://static.news.ru/photo/98075490-142a-11eb-ace3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха можно урегулировать только мирным путём пи содействии Минской группы ОБСЕ, заявили в Министерстве иностранных дел Армении.

Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы ещё раз подчеркиваем, что нагорнокарабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путём в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — формата, имеющего международный мандат, — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил иное мнение. По его словам, вопрос Нагорного Карабаха в настоящее время не имеет дипломатического решения и ещё долго не будет. По его словам, согласно практике, то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.