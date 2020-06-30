В Латвии запретили вещание семи телеканалов с «российской пропагандой»

https://static.news.ru/photo/e6d28c78-bae5-11ea-bd98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lenz, G./Arco Images GmbH/Global Look Press

Национальный совет Латвии по СМИ запретил вещание семи телеканалов, входящих в группу Russia Today. Чиновники объяснили решение тем, что этими медиаресурсами «владеет» российский журналист Дмитрий Киселёв, в отношении которого введены европейские санкции.

В число запрещённых каналов вошли RT и RT HD, RT TV, а также RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

Киселёв формально не имеет отношения к холдингу RT, он возглавляет другое СМИ — МИА «Россия сегодня». Вместе с тем главным редактором информагентства является Маргарита Симоньян, которая также работает и главредом RT. Тем не менее это два разных юридических лица, а санкции на Симоньян не распространяются.

Киселёв уже заявил, что вместе с коллегами «искренне посмеялся» над решением латвийских властей, которое стало показателем их «уровня глупости и неосведомлённости». По его словам, политики «элементарно попали впросак».

Заявленное ими основание для запрета не имеет никакого юридического смысла, поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир и извиниться перед нашими коллегами, — цитирует Киселёва РИА Новости.

В свою очередь в пресс-службе телеканала RT «поздравили» спецслужбы и Нацсовет по СМИ Латвии с тем, что те смогли защитить арабоязычное и испаноязычное население страны от «наиболее влиятельного российского пропагандистского канала».

Латвийская разведка считает, что RT возглавляет Дмитрий Киселёв. Американская разведка считает, что программа на РЕН ТВ, которую я вела в 2011 году, повлияла на американские выборы. Британская разведка считает, что Скрипалей отравили Боширов и Петров. И это хорошая новость. С такими разведками нам не страшен серый волк, — написала Симоньян в Telegram.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв проинформировал, что организация намерена сообщить о ситуации в Международную профессиональную федерацию.

Между тем в Латвии призвали другие страны Евросоюза последовать примеру и ограничить вещание российских телеканалов.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский телеканал «Победа» начал вещание во всех странах Европы. Его сигнал доступен на спутнике Eutelsat HotBird.