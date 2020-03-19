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Глава Минздрава Нидерландов Бруно Брюинс, ответственный за борьбу с коронавирусом, подал в отставку. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Министр здравоохранения доктор Б. Дж. Брюинс в четверг 19 марта попросил короля Виллема-Александра освободить его от должности. Король принял его отставку, — говорится в сообщении. В среду, 18 марта, в...