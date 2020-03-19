Пресс-служба «Цифрового Телесемейства» сообщила о начале вещания телеканала «Победа» во всех странах Европы. Его сигнал доступен на спутнике Eutelsat HotBird.
Важно, чтобы высококачественный контент о Победе в Великой Отечественной войне был доступен для всех наших соотечественников, живущих как в России и на территории бывшего СССР, так и в других европейских странах, — заявил генеральный продюсер Дмитрий Борисов.
На нём будут транслировать отечественные блокбастеры, российские фильмы, сериалы и советские военные фильмы.
NEWS.ru ранее передавал, что Украина запустила государственный телеканал «Дом» для Донбасса. Он начал вещание в тестовом режиме.
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