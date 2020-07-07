В Кремле считают, что поддержка Сафронова в СМИ основана на эмоциях

https://static.news.ru/photo/d7045550-c10d-11ea-96fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что материалы СМИ в поддержку арестованного советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова основаны на эмоциях. Ему вменяют государственную измену.

Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счёт, но эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях, — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что данные тексты не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы ФСБ.

Дело Сафронова

Ивана Сафронова задержали в Москве 7 июля. Дома у него и его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой утром прошли обыски. ФСБ выпустила пресс-релиз, что подозревает Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. Он пришёл в госкорпорацию всего полтора месяца назад и занимался информационной политикой. Глава корпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, что доступа к закрытым данным Сафронов не имел.

Иван Сафронов 10 лет проработал в «Коммерсанте». Весной 2019 года изданию пришлось удалить его статью о готовящихся поставках Су-35 в Египет, против газеты было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Через несколько месяцев, в ноябре 2019 года, Соединённые Штаты предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у России. При этом весной 2020 года со ссылкой на свои источники аналогичные новости о поставках по контракту 2018 года опубликовали ТАСС и «Вести.ру».

Во время суда о выборе Ивану Сафронову меры пресечения выяснились другие подробности обвинения. ФСБ считает, что журналист был завербован с 2012 года. Дело по статье «Госизмена» против него было возбуждено 6 июля, но в нём уже семь томов. В них утверждается, что в 2017-м Сафронов получил задание от сотрудника спецслужбы Чехии и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Передача информации проходила «через Интернет». США позднее получили секретные сведения от спецслужб Чехии, считает следствие.

Следователь в ходе заседания подчёркивал, что ни о какой журналистской деятельности речи не идёт (ранее об этом же говорил Песков), но при этом упоминал ту статью в «Коммерсанте» о продаже истребителей Египту. Очевидно, что под «ближневосточным африканским государством» следствие подразумевает Египет, а сведения связаны с той самой продажей самолётов, считает один из адвокатов Сафронова Иван Павлов.

По словам Павлова, при этом в деле нет подтверждений того, что Сафронов передавал какую-либо гостайну.

Все документы, которые мы видели, не секретны и не конкретны, — приводят его слова «Открытые медиа».

Как именно ФСБ получила данные о госизмене, в деле не уточняется. В материалах также нет пояснений о том, откуда у Сафронова был доступ к секретным сведениям.

Решение о мере пресечения принималось в Лефортовском районном суде Москвы. Заседание проходило в закрытом режиме. В итоге суд решил арестовать его на два месяца. По статье о госизмене Ивану Сафронову грозит до 20 лет колонии.

Пока суд решал вопрос об аресте Сафронова, у здания ФСБ на Лубянке журналисты десятками выходили в одиночные пикеты в защиту своего бывшего коллеги. Полиция их задерживала, несмотря на то что такая акция протеста не требует никаких согласований.