В Кремле отказались оценивать действия белорусских силовиков

https://static.news.ru/photo/a9f79b6a-e78e-11ea-9796-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, оправдано ли применение слезоточивого газа против белорусских демонстрантов, если в стране происходит «мирная революция», как заявляла политик Светлана Тихановская. По его словам, нельзя оценивать действия силовиков другого государства.

Он уверен, что это стало бы вмешательством в дела Белоруссии, передаёт ТАСС.

Давать какие-то оценки происходящему, давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, выполняющих функции по обеспечению порядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседей и союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем, — сказал он.

Накануне Тихановская выступила перед Европарламентом по видеосвязи. Она заявила, что в стране «происходит мирная революция», которая не направлена против России, но и не является пророссийской.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Они считают, что итоги голосования сфальсифицированы. По мнению оппозиции, пост президент должна занять ближайшая соперница Лукашенко Светлана Тихановская, набравшая, по данным ЦИК, 10,09% голосов.

Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.

Как писал NEWS.ru, во время акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб. Позднее акции стали проходить спокойнее, жёсткие задержания прекратились.