В Кремле оценили действия силовиков и протестующих в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c9b2d230-e5f4-11ea-8543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии действовали корректно во время последней акции протеста, а сторонники оппозиции не провоцировали силовиков на жёсткие действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Можем констатировать, что не было никаких провокаций со стороны митингующих. Силы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Песков выразил надежду, что в будущем также удастся избежать провокаций.

Как писал NEWS.ru, 23 августа в Белоруссии прошли акции протеста. После того, как они закончились, официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова рассказала, что задержаний не было как в Минске, так и в других городах республики.

Когда протестующие двинулись в сторону резиденции президента Белоруссии (Дворец независимости), на территорию Дворца подлетел вертолёт. Из него вышел президент республики Александр Лукашенко в бронежилете, одетый во всё чёрное, в его руках был автомат. Оружие было без магазина с патронами.

Также сообщалось, что МВД Белоруссии оформило 79 протоколов об административных нарушениях после массовых акций, прошедших 23 августа. По данным ведомства, в мероприятиях приняли участие 20 тысяч граждан. СМИ насчитали от 150 до 250 тысяч протестующих.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.