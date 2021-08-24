В Кремле объяснили низкий рейтинг «Единой России»

В Кремле прокомментировали низкий рейтинг «Единой России» (ЕД). Остановившийся рост рейтинга партии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил тем, что ЕД никогда не занималась популизмом, передаёт РИА Новости. Соответствующий вопрос задали на пресс-подходе журналисты.

Что касается партии власти, да, она никогда не занималась популизмом, мы об этом уже говорили, и об этом говорил президент Путин, в том числе, выступая вчера на съезде. Это партия, которая всегда несла ответственность, будучи партией власти, за то, что происходит. Поэтому разные бывают периоды с рейтингами. Главное, конечно, это общая картина, общий результат, — пояснил представитель Кремля.

Отметим, что, по данным ВЦИОМ на 15 августа, за ЕР готовы проголосовать только 27,3% россиян (перед выборами 2016 года было 41,1%). При этом КПРФ, поддерживают 16,4%, ЛДПР — 9,1%, «Справедливую Россию — Патриотов — За правду» — 6,7%.

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

Ранее сообщалось, что Песков объяснил, почему «Единая Россия» использует слоган «Команда Путина».