В Кремле не удивились содержанию британского доклада

https://static.news.ru/photo/f36a01b2-cce4-11ea-b122-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле сообщили, что не увидели ничего неожиданного для себя в докладе комитета по разведке парламента Великобритании, в котором говорится о том, что Россия якобы оказывает влияние на британскую политическую жизнь.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос журналистов, передаёт «Интерфакс».

Нет, ничего не было. Да и, собственно, ни для кого не было, — сказал он.

Ранее пресс-секретаря российского лидера уже спрашивали об отношении руководства РФ к этому докладу, когда документ ещё не был опубликован. Тогда он выразил уверенность в том, что «некие эфемерные обвинения», которые могут содержаться в докладе, вряд ли будут на чём-то основываться.

В опубликованном 21 июля британском докладе говорится, что в последнее время Великобритания является одной из главных целей российской разведки.

Великобритания является одной из главных целей российской разведки на Западе, особенно, учитывая твердую позицию Великобритании против недавней российской агрессии и ответа на атаку в Солсбери, к которому под руководством Британии присоединилось международное сообщество, — гласит документ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что публикация докладов, аналогичных тому, что представил комитет по разведке парламента Великобритании, приведёт к разрушению двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.