В Кремле не удивились содержанию британского доклада

В Кремле сообщили, что не увидели ничего неожиданного для себя в докладе комитета по разведке парламента Великобритании, в котором говорится о том, что Россия якобы оказывает влияние на британскую политическую жизнь.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос журналистов,
Нет, ничего не было. Да и, собственно, ни для кого не было, — сказал он.
Ранее пресс-секретаря российского лидера уже спрашивали об отношении руководства РФ к этому докладу, когда документ ещё не был опубликован. Тогда он выразил уверенность в том, что «некие эфемерные обвинения», которые могут содержаться в докладе, вряд ли будут на чём-то основываться.
В опубликованном 21 июля британском докладе говорится, что в последнее время Великобритания является одной из главных целей российской разведки.
Великобритания является одной из главных целей российской разведки на Западе, особенно, учитывая твердую позицию Великобритании против недавней российской агрессии и ответа на атаку в Солсбери, к которому под руководством Британии присоединилось международное сообщество, — гласит документ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что публикация докладов, аналогичных тому, что представил комитет по разведке парламента Великобритании, приведёт к разрушению двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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