В Хакасии отреагировали на сообщения о возможном увольнении Коновалова

В администрации президента рассматривают возможность досрочной отставки главы Хакасии 33-летнего Валентина Коновалова, написал РБК со ссылкой на источник. В пресс-службе губернатора региона назвали NEWS.ru эти сообщения слухами, комментировать которые неприемлемо.
Мы считаем, что комментировать слухи неприемлемо. Мы не можем комментировать анонимные источники об отставке, мы воспринимаем это как слухи, — заявили в пресс-службе губернатора Хакасии.
РБК
Ранее политолог Константин Калачёв назвал причины отставки губеранаторов. По его мнению, это связано с грядущими президентскими выборами. Он считает, что система власти начала меняться к 2024 году.