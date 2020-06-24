В Госдуме прокомментировали заявление МИД Украины о долге РФ за Крым

https://static.news.ru/photo/7c171612-b5ac-11ea-8e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Финансовые претензии украинских политиков преодолели порог здравомыслия, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так он отреагировал на заявление замглавы МИД Украины Василия Боднара о том, что Россия задолжала Украине сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.

Депутат отметил, что плата другому государству за стоянку флота, находящегося на своей территории совершенно невозможна. Также он напомнил, что Крым не принадлежит Украине уже шесть лет, передаёт RT.

Где это видано, чтобы флот, базирующийся на своей территории, платил за стоянку другому государству? Украинский политик сильно погорячился, требуя от нас деньги за стоянку флота в Крыму, который Украине не принадлежит уже шесть лет. Что касается аренды до марта 2014 года — мы заплатили сполна, — сказал Бальбек.

Боднар считает, что Москва должна ежегодно платить Киеву $100 млн за базирование в Крыму Черноморского флота РФ.

Крым является частью России по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отнеслась к идее украинских властей о том, что Москва должна выплатить долг Киеву за базирование Черноморского флота в крымском регионе.