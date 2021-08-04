В Госдуме ответили на призывы вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

На Западе прекрасно понимают, что Россия не собирается выводить свои войска из Абхазии и Южной Осетии, так как это абсолютно бессмысленно, поэтому данные заявления являются пропагандистскими и ни к чему не приведут. Об этом в беседе с «НСН» сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Я не слежу за заявлениями, которые не стоят той бумаги, на которой они написаны. Никакого отзыва ни признания, ни наших военнослужащих, находящихся на территории Южной Осетии и Абхазии, конечно, не будет, — сообщил политик.

По словам Калашникова, Россия всё время выступает гарантом мира как для жителей Южной Осетии и Абхазии, так и для своих соотечественников. К тому же российская сторона выполняет обязательства по поддержанию мира в данных регионах, чтобы не начались новые вооружённые конфликты.

На заявления Запада не стоит обращать внимания. Подписи собраны буквально за очень короткое время. Может они могли найти и больше стран, но нужно было выдавать документ, поэтому в самый последний момент число подписей оказалось всего семь, резюмирует Калашников.

Ранее стало известно, что отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии потребовали от России в совместном заявлении семь стран Запада, включая США, Великобританию и Францию.