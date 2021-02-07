В Госдуме осудили слова премьера Литвы о «Спутнике V»

https://static.news.ru/photo/86bd935a-694a-11eb-9dc6-96000091f725_660.jpg Ингрида Шимоните Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press

Заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните о вакцине «Спутник V» как о «гибридном оружии» является «русофобским бредом». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Русофобский бред, в котором сквозит явная досада и зависть, — цитирует РИА Новости парламентария.

Он добавил, что подобные заявления противоречат высказываниям главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ранее посетившего Москву с плановым визитом. Депутат Елена Панина, в свою очередь, отметила, что слова Шимоните свидетельствуют о её неосведомлённости.

Шимоните, видимо, не знает, что вакцинация в РФ уже давно началась. Прошёл мимо её внимания и факт переговоров о создании комбинированной вакцины на базе «Спутника» и AstraZenесa. Иными словами, Шимоните показала такой запредельный уровень некомпетентности, который неприличен даже для Литвы, — заявила Панина.

Ранее Ингрида Шимоните написала в своём Twitter-аккаунте, что президент России Владимир Путин использует вакцину против коронавируса «Спутник V» в качестве «гибридного оружия», чтобы разделять мир.

Как сообщал NEWS.ru, к концу следующей недели отечественная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», как ожидается, будет зарегистрирована в 25 странах.