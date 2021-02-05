Вакцина «Спутник V» вскоре может быть зарегистрирована в 25 странах

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К концу следующей недели отечественная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», как ожидается, будет зарегистрирована в 25 странах. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В настоящий момент препарат одобрили 19 регуляторов.

К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину, — заявил Дмитриев.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Словакии и Мьянмы зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V». Применение российского препарата также одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане и в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

До этого агентство Bloomberg заявило, что создание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стало одним из крупнейших научных прорывов страны со времён СССР.