В Госдуме допустили объявление 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/e7470c6c-b3b8-11ea-861a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члена думского комитета по труду и соцполитике Андрей Исаев заявил, что 31 декабря объявят выходным днём, «если большинство людей захотят получить его в качестве праздника».

Исаев согласился с тем, что не нужно сокращать новогодние каникулы 2021 года, чтобы компенсировать простой во время спровоцированных коронавирусом десятков «нерабочих дней» весной 2020-го. Долгие каникулы помогут туристическому и гостиничному бизнесу, которые пострадали от пандемии, считает депутат.

По мнению Исаева, на 31 декабря следует перенести один из свободных выходных дней.

Такое решение может быть правительством по согласованию с Российской трёхсторонней комиссией принято. Каждый год стороны могут принять такое решение, поскольку есть два выходных дня, которые они имеют право присоединить к любому празднику, — отметил Исаев в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в июне 2020 года сенатор Андрей Кутепов направил инициативу о сокращении новогодних праздников с целью компенсировать нерабочие дни в период пандемии в Министерство труда и социальной защиты. Он предложил урезать новогодние каникулы до 1–3 января. В кабмине идею Кутепова не поддержали.