В ГД назвали провокацией против РФ запись переговоров Варшавы и Берлина

https://static.news.ru/photo/ec0629c8-eee5-11ea-be8e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Чепа Фото: duma.gov.ru

Запись переговоров Варшавы и Берлина, которую перехватили белорусские спецслужбы, свидетельствует о том, что ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным является провокацией. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Это является наглядным подтверждением того, что провокация с Навальным была вызвана неудачей попытки провокации в Белоруссии. И западные спецслужбы повторяют одно и то же, — подчеркнул политик.

Он напомнил, что аналогичная ситуация была в Сирии, когда американцы терпели неудачу за неудачей. В то время появилось дело Скрипалей, которое дискредитировало успехи России на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Дело Скрипалей

В начале марта 2018 года в Солсбери были отравлены осуждённый за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом А234, произведённым в России. В Москве эти обвинения категорически отрицают, указывая на бездоказательность обвинений в причастности к инциденту. К настоящему времени Скрипали пришли в себя и выписаны из больницы.

После изучения образцов шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу подтвердил, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Оно было определено как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Полицейский также отметил, что оба человека являются британскими подданными.

Инцидент с Навальным

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.

4 сентября запись переговоров двух чиновников из Польши и Германии, в котором якобы обсуждается фальсификация отравления российского оппозиционера Алексея Навального, показали в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов, писал NEWS.ru.