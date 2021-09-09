В ГД назвали возможный повод для новой встречи Путина и Байдена

Поводом для новой вероятной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена может стать ситуация в Афганистане после вывода оттуда войск Соединённых Штатов Америке, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы (ГД) по международным делам Алексей Чепа.

Депутат подчеркнул, что Белый дом за 20 лет пребывания в республике полностью разрушил её экономику и без посторонней помощи Кабул не справиться с радикальными движениями, угрожающие вспышкой терроризма. Он отметил, что азиатская страна нуждается в реформах.

Мы видим, какая серьёзная начинается конфронтация по Афганистану. Разделились позиции, например, Евросоюза и США, РФ и Китая. Американцы за 20 лет полностью уничтожили экономику Афганистана, и сегодня без какой-то помощи Кабул не справится с теми исламистскими течениями, которые могут привести к вспышке терроризма. Только эконом реформы могут решить эту проблему. Я думаю, что это одна из возможных тем вероятных новых переговоров Путина и Байдена, — заявил Чепа.

По его словам, руководители обеих держав вряд ли обсудят Украину, хотя вопросов для взаимодействия РФ и США очень много.