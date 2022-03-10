Украина соткана из подарков: Затулин о требовании Киева возмещения ущерба

Депутат Госдумы Константин Затулин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что украинские власти пытаются договориться со странами Европы, чтобы заблокированные $415 млрд российских резервов пошли на возмещение ущерба Киеву. По его словам, «вся Украина соткана из подарков».

Вы знаете, Киев сейчас совершенно не стесняется рамками обычных норм и правил. Считает, что ситуация, которая сложилась в настоящий момент, даёт ему право требовать невозможного, и вы видите, как он периодически это требует. Бесполётную зону, конфискацию всех активов физических лиц российских граждан на территории Украины. Никогда Украине не переставало хотеться что-то от России получить. Вся Украина, собственно, соткана из этих подарков — территориально, на протяжении истории, и они к этому привыкли, — считает политик.

Затулин также заметил, что ЕС нарушил права, заблокировав российские счета. А Украина и дальше будет пытаться продвигать подобные инициативы, постоянно обращаясь к Западу.

Чем это отличается от банального воровства чужих денег — никто не объяснит. Но вопрос не к Украине, а к тем, кто заблокировал счета и активы эти. Поэтому вопрос к ним, как далеко они собираются зайти в нарушении всех норм и правил. А что касается Украины — «милые бранятся — только тешатся». Они и дальше будут производить на свет разного рода инициативы такого характера. Так и будет, пока эта власть, это правительство сохраняется на Украине, — подчеркнул Затулин.

Ранее Канада ввела санкции в отношении пяти россиян, в том числе председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой и бизнесмена Алишера Усманова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.