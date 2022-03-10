В Киеве рассчитывают получить арестованные в Европе резервы ЦБ РФ

Киев и западные партнёры обсуждают механизм конфискации $415 млрд, арестованных у Банка России, сообщил первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин в эфире «Украины 24». Он выразил надежду, что в скором времени будет выведен юридический механизм для получения денег ЦБ РФ.

По сути этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнёров мы найдём юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики, — сказал Кудин.

Ранее европейские страны ввели ряд санкций в отношении России Белоруссии из-за спецоперации российских военных на Украине. В частности, были арестованы валютные резервы ЦБ РФ в Европе. Сумма резервов превышает $400 млрд.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине. По его словам, реагировать на новые санкции со стороны стран G7 следует по мере их поступления.

Также стало известно, что президент США Джо Байден должен объявить до конца дня 11 марта о новых мерах противодействия России. Они станут ответом на специальную военную операцию РФ на Украине.

Американский лидер выступит с предложением закончить «нормальные торговые отношения» с Россией. Также он намеревается повысить тарифы на российский импорт.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.