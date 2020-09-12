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Турчак рассказал о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

06:18, 14 сентября 2020
Андрей Турчак Андрей Турчак Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе онлайн-встречи, созванной для подведения итогов голосования, заявил, что партия лидирует на  выборах всех уровней. Таковы были предварительные данные.

Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным экзитполов, по данным предварительной обработки протоколов, побеждают уверенно в первом туре, — цитирует Турчака ТАСС.

Политик добавил, что на уровне заксобраний и дум в административных центрах единороссы также «формируют устойчивое депутатское большинство».

Ранее NEWS.ru сообщал, что выборы в единый день голосования прошли в конкурентной среде и были максимально открытыми. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она также обратила внимание на «беспрецедентно малое» количество жалоб.

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