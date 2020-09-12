Турчак рассказал о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сотрудники штаба оппозиционера Алексея Навального в Томске получат два места в новом составе городской думы. Выборы в своих округах выиграли Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.

Об этом сообщает «Интерфакс». Агентство отмечает, что Фатеев в 11-м одномандатном округе набрал 1315 голосов, а Фадеева в 4-м округе — 1171 голос. Мы очень рады результату. Что касается каких-либо...