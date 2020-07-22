Трамп перечислил действующих мировых лидеров с высоким интеллектом

Президент США Дональд Трамп, говоря об обязательных для американского лидера качествах, подчеркнул, что хозяин Белого дома должен обладать острым умом, и назвал действующих президентов, которые могут похвастаться выдающимися интеллектуальными способностями.
Трамп привёл в пример председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого лидера Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.
Разговор об интеллектуальных способностях мировых политиков зашёл во время интервью, которое американский президент дал каналу FoxNews. Трамп
Поскольку я могу сказать, что у председателя Си острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум, нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%. Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их, — пояснил свою точку зрения политик.
Он рассказал, что сам прошёл тест на когнитивные способности, «очень сложный», и показал хороший результат.
Как писал NEWS.ru ранее, экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп проигрывает в противостоянии российскому лидеру Владимиру Путину по многим показателям. По его словам, «это не будет честной борьбой».
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