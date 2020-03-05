Сергей Сторчак, которого в четверг, 5 марта, премьер РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра финансов, будет заниматься «международным направлением». Об этом он лично сообщил NEWS.ru.
Мы пока не публичим эту информацию. Я продолжу заниматься международным направлением, — заявил Сторчак корреспонденту NEWS.ru.
О том, продолжит ли он работу в рамках правительства или нет, Сторчак не сообщил.
Кресло заместителя главы Минфина Сторчак занимал с 2005 года. Тогда ведомство возглавлял Алексей Кудрин.
На его место в финансовое ведомство Мишустин распорядился назначить занимавшего должность заместителя министра экономического развития Тимура Максимова.
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