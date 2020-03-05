Сергей Сторчак уволился из Минфина. Бывший замминистра перешёл на другую работу. Распоряжение об отставке уже подписано премьером Михаилом Мишустиным.
Кресло заместителя в Минфине Сторчак занимал с 2005 года. Тогда ведомство возглавлял Алексей Кудрин.
15 ноября 2007 года Сторчака задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. При обыске в квартире замглавы Минфина была изъята сумма в один миллион долларов. Он просидел в СИЗО 11 месяцев. Позже был отпущен, а возбуждённое в отношении чиновника дела прекращено «за отсутствием события преступления».
Ранее NEWS.ru писал, что бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал о причинах своей отставки и о том, что не планирует возвращаться на госслужбу. Он подчеркнул, что решение покинуть пост исходило от него самого. При этом политик подтвердил, что его отставка связана со сменой курса на украинском направлении.
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