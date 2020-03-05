https://static.news.ru/photo/ff4d0ae8-5ecf-11ea-a028-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сторчак Фото: АГН «Москва»

Сергей Сторчак уволился из Минфина. Бывший замминистра перешёл на другую работу. Распоряжение об отставке уже подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Кресло заместителя в Минфине Сторчак занимал с 2005 года. Тогда ведомство возглавлял Алексей Кудрин.

15 ноября 2007 года Сторчака задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. При обыске в квартире замглавы Минфина была изъята сумма в один миллион долларов. Он просидел в СИЗО 11 месяцев. Позже был отпущен, а возбуждённое в отношении чиновника дела прекращено «за отсутствием события преступления».

Ранее NEWS.ru писал, что бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал о причинах своей отставки и о том, что не планирует возвращаться на госслужбу. Он подчеркнул, что решение покинуть пост исходило от него самого. При этом политик подтвердил, что его отставка связана со сменой курса на украинском направлении.